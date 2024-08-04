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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Ryan Crouser Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ryan Crouser, erkekler gülle atmada altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:37
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Ryan Crouser Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler Gülle Atma Finali

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen erkekler gülle atma finalinde ABD'li sporcu Ryan Crouser, muhteşem bir performans sergileyerek altın madalya kazanmayı başardı. Müsabaka, Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Stade de France'da gerçekleştirildi.

Ryan Crouser'ın Başarısı

Dünya ve olimpiyat rekortmeni olan Crouser, 22.90 metre'lik atışıyla zafere ulaşırken, bu sonuçla birlikte tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Aynı zamanda diğer ABD'li sporcu Joe Kovacs, 22.15 metre atışıyla gümüş madalya elde etti. Rajindra Campbell ise Jamaika temsilcisi olarak 22.15 metre derecesiyle üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

Bu başarı, Ryan Crouser'ın kariyerindeki önemli bir kilometre taşı olurken, 2024 Olimpiyatları'ndaki ilk altın madalyasını kazanmasıyla sonuçlandı.

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