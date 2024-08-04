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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Teniste Bronz Madalya İspanya'nın

İspanyol tenisçiler Bucsa ve Sorribes Tormo, Paris'te bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:15
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Teniste Bronz Madalya İspanya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Teniste İspanyol Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında büyük bir başarıya imza atıldı. İspanyol çift kadınlar takımı, Cristina Bucsa ve Sara Sorribes Tormo, bronz madalya kazandı.

Bronz Madalya Mücadelesi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen bronz madalya maçı, heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu mücadelede Bucsa-Sorribes Tormo ikilisi, Çek Cumhuriyeti'nden Karolina Muchova ve Linda Noskova ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Detayları

Yaklaşık 1 saat 13 dakika süren müsabakada, İspanyol tenisçiler rakiplerini 6-2’lik setlerle geçerek bronz madalyayı hanesine yazdırdı. Bu sonuç, İspanyol tenis tarihine geçmeyi başaran önemli bir başarı oldu.

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