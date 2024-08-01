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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Yiğit Yalçın Çıtak'ın Başarılı Başlangıcı

Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ILCA 7 kategorisinde ilk günü 15. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:36
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Yiğit Yalçın Çıtak'ın Başarılı Başlangıcı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün

Milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde Marsilya Marina'da düzenlenen organizasyonda, ilk gün sonunda 15. sırada yer aldı.

Yarış Performansı

Çıtak, ilk yarışı 18'inci sırada tamamlarken, ikinci yarışı ise 13'üncü olarak bitirdi. Bu sonuçlarla birlikte, genel klasmanda 43 sporcu arasında 15. sırada kendine yer buldu.

Gelecek Yarışlar

Yiğit Yalçın Çıtak’ın mücadelesi, yarın gerçekleştirilecek olan iki yarışla devam edecek. ILCA 7 kategorisinde toplam 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alarak madalya yarışına katılma hakkı kazanmak için sıkı bir mücadele verecek.

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