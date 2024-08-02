Paris 2024 Olimpiyatları: Bryony Page Trampolinde Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, spor camiasından birçok önemli anı bir araya getiriyor. Trampolin cimnastik kadınlar kategorisinde yapılan mücadelede, Büyük Britanya'dan Bryony Page, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bercy Arena'da Gerçekleşen Final Mücadelesi

Oyunların yapıldığı Bercy Arena'da, kadınların trampolin cimnastik eleme ve finalleri gerçekleştirildi. Bryony Page, gösterdiği etkileyici performansla 56.480 puan alarak altın madalyayı kazandı.

Podyumdaki Diğer İsimler

Podyumda yer alan diğer sporcular da başarılarıyla dikkat çekti. Bireysel sporcu Viyaleta Bardzilouskaya, 56.060 puanla gümüş madalya alırken, Kanadalı Sophiane Methot ise 55.650 puanla bronz madalyayı elde etti.