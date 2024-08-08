Paris 2024 Olimpiyatları: Çin Kanoda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kanoda Çifte Zafer

2024 Paris Olimpiyatları, spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Kanoda çift erkekler 500 metre yarışında, Çin ekibi altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmanın Detayları

Vaires-sur-Marne Nautical alanında düzenlenen yarışlarda, Hao Liu ve Bowen Ji'den oluşan Çin ekibi, güçlü performanslarıyla yarışı kazandı.

Podyumda Yer Alan Diğer Ülkeler

Bu kategoride ikinci olan İtalya, Gabriele Casadeii ve Carlo Tacchini ikilisi ile gümüş madalya elde ederken; İspanya ise Joan Antoni Moreno ve Diego Dominguez ekibiyle bronz madalyayı kazandı.

Bu başarı, her iki ekibin de olimpiyatlarda gösterdiği azim ve kararlılığın bir kanıtı olarak öne çıkıyor.