Paris 2024 Olimpiyatları: Fransa Judoda Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Judoda Karışık Takım Kategorisinde Altın Madalya Fransa’nın Oluyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen judo karışık takım kategorisinde büyük bir başarıya imza atan Fransa, altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesi

Champ de Mars Arena’da gerçekleştirilen final müsabakasında Fransa, Japonya’yı 4-3 mağlup ederek zafere ulaştı. Bu sonuçla Fransa, ev sahibi olarak önemli bir başarıya daha imza atarken, Japonya gümüş madalyada kalmak zorunda kaldı.

Bronz Madalya Paylaşımı

Karışık takım kategorisinde bronz madalyalar ise Güney Kore ile Brezilya arasında paylaşıldı. Her iki takım da gösterdikleri performansla dikkat çekti.