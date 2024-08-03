Paris 2024 Olimpiyatları: Genç Okçumuz Berra Elif Gökkır Çeyrek Finalde Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Berra Elif Gökkır'ın Mücadelesi

Milli okçumuz Berra Elif Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay kategorisinde mücadele etti. Genç sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile karşılaşıp yarı finale yükselme şansını kaybetti.

Müsabakanın Detayları

Macera, Les Invalides sahasında gerçekleşti. Berra, ilk sette 28-26'lık skorla geriye düştü. Ancak, ikinci seti 29-28 kazanarak eşitliği sağladı. Üçüncü setin başında ise rakibi Jeon, 28-25 kazanarak 4-2'lik üstünlük sağladı. Dördüncü sette de 28-26'lık sonuçla maçı sonlandırarak Berra'yı 6-2 mağlup etti.

Genç Bir Yetenek

17 yaşındaki Berra, bu çeyrek finalde yer alan en genç sporcu olarak dikkat çekti. Mücadele sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden destekledi.