Paris 2024 Olimpiyatları: Halterde Kadınlar 49 Kiloda Altın Madalya Çin'e Gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hallter Dalında Kazananlar Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın heyecan dolu anlarından biri, halter kadınlar 49 kg kategorisinde yaşandı. South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen müsabakalarda, Çinli atlet Zhihui Hou altın madalyanın sahibi olurken, mücadeleye damgasını vurdu.

Öne Çıkan İsimler

Gümüş madalyayı Rumen sporcu Mihaela Valentina Cambei kazandı. Onun ardından Tayland'dan Surodchana Khambao, bronz madaliyı elde ederek podyumu tamamladı. Bu sonuçlar, yarışmanın rekabetçi doğasını bir kez daha gözler önüne serdi.