Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları: Jessica Fox Altın Madalyayı Kazandı

Avustralyalı sporcu Jessica Fox, Paris 2024'te kadınlar kano slalomda altın madalya elde etti. Başarılarıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:11
Paris 2024 Olimpiyatları: Jessica Fox Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, sporcuların büyük mücadelelerine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, kadınlar kano slalom kayak kategorisinde dikkat çeken bir performans sergilendi.

Jessica Fox’un Tarihi Başarısı

Avustralyalı sporcu Jessica Fox, Vaires-sur-Marne Nautical alanında gerçekleşen yarışmada 96.08 saniyelik performansıyla altın madalyayı kazandı. Canoe sporunu ailesinden miras alan Fox, bu başarısıyla yıllardır sürdürdüğü mücadelenin karşılığını aldı.

Diğer Madalya Sahipleri

Yarışmada gümüş madalyayı Polonyalı Klaudia Zwolinska 97.53 saniye ile kazanırken, bronz madalya da Büyük Britanyalı Kimberley Woods’a 98.94 saniyelik derecesiyle verildi.

Paris 2024’teki bu müsabakalar, hem yarışmaların heyecanını hem de sporcuların azmini gözler önüne seriyor. Jessica Fox’un elde ettiği başarı, genç sporculara da ilham kaynağı olmaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

Bu üniversiteye girmek için sınav yok! Sınavsız üniversite kayıtları açıldı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu üniversiteye girmek için sınav yok! Sınavsız üniversite kayıtları açıldı!

Alışverişlerde bunu almayan yandı! Çok büyük cezası var!

Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!