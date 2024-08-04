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Paris 2024 Olimpiyatları: Kristof Milak Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kristof Milak, erkekler 100 metre kelebek stilinde altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:39
Paris 2024 Olimpiyatları: Kristof Milak Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Heyecanı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 100 metre kelebek stili finali gerçekleştirildi. Bu yarışta Macar sporcu Kristof Milak, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Finalde Altın Madalya için Yarıştı

Paris La Defense Arena'da yapılan yarışta Milak, 49.90 saniyelik derecesiyle altın madalyayı kazandı. Bu sonuç, onun kariyerinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Gümüş ve Bronz Madalyalar Kanada'ya Gitti

Yarışta gümüş madalya ise Josh Liendo tarafından elde edildi. Liendo, 49.99 saniye ile finiş çizgisini geçti. Ayrıca Ilya Kharun, 50.45 saniye süresiyle bronz madalya kazanarak Kanada'yı gururlandırdı.

Bu sonuçlarla birlikte Paris 2024 Olimpiyatları, yüzme branşında unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor.

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