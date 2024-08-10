Paris 2024 Olimpiyatları: Lydia Ko Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Golf Kadınlarda Sonuçlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda golf branşında kadınlar müsabakaları tamamlandı. Uluslararası dikkatlerin üzerinde yoğunlaştığı bu etkinlikte, Yeni Zelandalı sporcu Lydia Ko, gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyalar ve Dereceler

Lydia Ko, Golf Ulusal Merkezinde gerçekleştirilen müsabakalarda, rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Bu başarı, onun olimpiyat tarihindeki dördüncü madalyasını kazanmasına olanak tanıdı.

Bu kategoride, Alman sporcu Esther Henseleit gümüş madalya ile ikinci olurken, Çinli sporcu Xiyu Lanet Lin ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar, altın madalyayı kazanan Lydia Ko'yu tebrik etmek için bir araya gelen birçok spor sever tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.