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Paris 2024 Olimpiyatları: Nafissatou Thiam Heptatlonda Altın Madalya Kazandı

Nafissatou Thiam, Paris 2024'te kadınlar heptatlonunda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 01:52
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 01:52
Paris 2024 Olimpiyatları: Nafissatou Thiam Heptatlonda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Zafere Ulaşan Thiam

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın atletizm branşında kadınlar heptatlonu büyük heyecana sahne oldu.

Altın Madalyayı Kucaklayan İsim: Nafissatou Thiam

Stade de France'da gerçekleşen yarışlarda, Belçikalı atlet Nafissatou Thiam, 6880 puan toplayarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarısı, onu heptatlonun zirvesine taşıdı.

Diğer Dereceler

Yarışmanın ardından, Büyük Britanya'dan Katarina Johnson-Thompson, 6844 puan ile gümüş madalya kazanırken, Belçikalı Noor Vidts ise 6707 puanla bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlar, Paris 2024'ün heyecan dolu atletizm bölümüne damgasını vurdu ve seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

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