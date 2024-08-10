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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya İspanyol Atlet Jordan Alejandro Diaz Fortun'un

İspanyol atlet Jordan Alejandro Diaz Fortun, Paris 2024'te erkekler üç adım atlamada altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 01:40
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya İspanyol Atlet Jordan Alejandro Diaz Fortun'un

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atletizm Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dorukta. Atletizm erkekler üç adım atlama finalinde, İspanyol sporcu Jordan Alejandro Diaz Fortun, muhteşem bir performans sergileyerek altın madalya kazandı.

Finallere Damga Vuran Performans

Stade de France'da yapılan finalde, Diaz Fortun 17.86'lık derecesi ile altın madalya sahibi olurken, Portekizli Pedro Pichardo 17.84 ile gümüş, İtalyan Andy Diaz Hernandez ise 17.64 ile bronz madalyayı aldı.

Bronz Madalya Sahipleri

Bu yılki Olimpiyat Oyunları, sporcuların birbirleriyle kıyasıya mücadelelerine ve unutulmaz anlara tanıklık ediyor. Her biri olağanüstü başarılar gösteren sporcular, gelecekteki turnuvalar için de ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

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