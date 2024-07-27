Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atıcılıkta Hayal Kırıklığı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Atıcılık Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılarımız İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler sonucunda finale yükselemeyerek hayal kırıklığı yaşadılar.

Elemelerdeki Performansları

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde, İsmail Keleş 577 puanla 10'uncu, Yusuf Dikeç ise 576 puan ile 13'üncü sırada yer aldı. Bu sonuçlar, ilk 8 sıralamasına giremeyen milli sporcularımızı finale taşımadı.

Sonuç ve Değerlendirme

Her iki atıcımız için de beklenen başarı gelmedi. Olimpiyat oyunlarında gösterdikleri performans, gelecek için önemli bir deneyim kazandıracak ancak bu seferki hedeflerine ulaşamadılar.