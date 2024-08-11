Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atletizmde Altın Madalya Kenyalı Wanyonyi'nin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atletizmin Zirvesi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen atletizm erkekler 800 metre finali, büyük bir heyecana sahne oldu.

Final Sonuçları

Kenyalı atlet Emmanuel Wanyonyi, 1:41.19 derecesiyle altın madalyayı kazanarak, zirvedeki yerini aldı. Kanadalı Marco Arop ise 1:41.20'lik zamanıyla gümüş madalyaya uzandı. Cezayirli Djamel Sedjati ise 1:41.50 ile üçüncü olarak bronz madalyayı elde etti.

Bu sonuçlarla, atletizm dünyasında adını duyuran Wanyonyi, olimpiyat tarihine geçerek ülkesinin gururu oldu.