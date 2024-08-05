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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atletizmde Altın Madalya Noah Lyles'ın

Noah Lyles, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 100 metre erkekler finalinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 00:16
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atletizmde Altın Madalya Noah Lyles'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Dolu Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, atletizm branşında unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.

100 Metrede Altın Madalya Noah Lyles'ın

Atletizm erkekler 100 metre finalinde, ABD'li sporcu Noah Lyles, 9.79 saniyelik derecesi ile altın madalya kazanmayı başardı.

Podyumun İkinci ve Üçüncü Sırası

Jamaika'dan Kishane Thompson ise, Lyles ile aynı derecede koşmasına rağmen 9.79'u binde 5 saniye geçerek gümüş madalyayı aldı. ABD'li Fred Kerley ise 9.81 saniyede tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla birlikte 2024 Olimpiyatları, dünya çapında önemli bir başarı kaydeden sporculara tanıklık ediyor.

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