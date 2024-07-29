Paris 2024 Olimpiyatları'nda Binicilik Engel Atlama Madalyaları Dağıtıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Binicilik Başarıları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda binicilik branşının engel atlama kategorisi, katılımcıların büyük bir heyecanla yarıştığı unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Altın Madalyanın Sahibi

Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen muhteşem yarışlarda, Alman binici Michael Jung, 21.80 hata puanıyla altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

Gümüş ve Bronz Madalya Kazananları

Avustralyalı sporcu Christopher Burton, 22.40 hata puanıyla gümüş madalyayı kazanırken, Büyük Britanyalı Laura Collett 23.10 hata puanıyla bronz madalya ile ödüllendirildi.

Bu sonuçlar, her üç sporcunun da olimpiyatlardaki performanslarının yanı sıra binicilik sporuna olan katkılarının bir yansıması olarak kaydedildi.