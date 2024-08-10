Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bisikletten Altın Madalya Portekiz'in

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bisiklet Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler medison kategorisi başta olmak üzere bisiklet branşında madalya mücadeleleri gerçekleştirildi.

Madalyalar Dağıtıldı

Ulusal Veledrom'da düzenlenen yarışlarda, Portekiz, 55 puanla altın madalmanın sahibi oldu. Bu zafer, ülkenin bisiklet sporunda önemli bir adım atmasını sağladı.

Diğer Madalya Sahipleri

Medison kategorisinde İtalya, 47 puanla gümüş madalya kazandı. Danimarka ise 41 puanla bronz madalyayı elde etti. Olimpiyatlardaki bu performanslar, ülkelerin bisiklet sporundaki yeteneklerini gözler önüne serdi.