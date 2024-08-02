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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'un Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'un okçuluk serüveni son 16 turunda sona erdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:29
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'un Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Okçuluk Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, okçuluk branşında karışık takımlara yönelik eleme maçları gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Temsilcileri

Les Invalides'te düzenlenen etkinlikte Türkiye'yi Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

Eleme Maçının Detayları

Son 16 turunda Satsuki Noda ve Junya Nakanishi çiftini temsil eden Japonya ile karşılaşan Türk ekibi, mücadeleyi 5-4 kaybederek elendi.

İlk sete 38-37'lik skorla başlamış olan milli takım, ikinci sette 39-38'lik galibiyetle eşitliği sağladı. Ancak üçüncü seti Japonya 39-37 kazanarak öne geçti. Dördüncü seti 40-36'lık üstünlükle tamamlayan milliler, final setine ulaşmaktan yalnızca bir adım uzaktaydılar.

Son set 19-19 beraberlik ile sona ererken, Japon ekibi "merkeze yakın ok" atış avantajı ile çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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