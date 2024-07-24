Paris 2024 Olimpiyatları'nda Futbol Heyecanı Başladı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda İlk Maçlar Sona Erdi

Paris 2024 Olimpiyatları, futbol alanında başladığı ilk karşılaşmalarla heyecan verici bir başlangıç yaptı. B Grubu'nda sahne alan Arjantin ve Fas, Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Aynı zamanda, C Grubu'nda Özbekistan ile İspanya ise Paris'teki ünlü Parc des Princes stadyumunda mücadele etti.

Futbol Müsabakaları Başladı

Paris 2024 Olimpiyatları, futbol müsabakalarıyla açılırken, günün ilerleyen saatlerinde diğer spor dallarının da mücadeleleri gerçekleşecek. Bu bağlamda, ragbi branşındaki karşılaşmalar da günün önemli olayları arasında yer alıyor.