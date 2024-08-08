Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreşte Altın Madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreşte Zafer

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında yapılan grekoromen stil güreş müsabakalarında 67 kiloda altın madalyanın sahibi belli oldu.

Finalde Heyecan Dolu Anlar

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen finalde, İranlı güreşçi Saeid Esmaeili Leivesi, Ukrayna'lı rakibi Parviz Nasibov'u mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Bu zafer, Leivesi için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Bronz Madalya Sahipleri

Grekoromen stil 67 kiloda bronz madalyalar ise Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ve Kübalı Luis Alberto Orta Sanchez arasında paylaşıldı. Her iki sporcu da performansları ile dikkat çekti.