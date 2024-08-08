Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreşte Altın Madalya İran'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Müsabakaları
2024 Paris Olimpiyatları'nda güreş branşında önemli bir başarıya imza atıldı. Güreş'te erkekler 97 kilo grekoromen kategorisi final karşılaşmaları, tarihi Champ de Mars Arena'da gerçekleştirildi.
Altın Madalyanın Sahibi: Mohammadhadi Saravi
İranlı sporcu Mohammadhadi Saravi, eleme ve yarı final mücadelelerinin ardından finale yükseldi. Finalde gösterdiği üstün performansla altın madalya kazandı.
Diğer Madalya Sahipleri
Finallerde Ermenistan'dan Artur Aleksanyan gümüş madalya kazandı. Kırgızistan'dan Uzur Dzhuzupbekov ve Küba'dan Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan ise bronz madalya ile ödüllendirildi.