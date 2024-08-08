Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreşte Altın Madalya İran'ın

Paris 2024'te güreş müsabakalarında İranlı Mohammadhadi Saravi altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 01:18
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreşte Altın Madalya İran'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyatları'nda güreş branşında önemli bir başarıya imza atıldı. Güreş'te erkekler 97 kilo grekoromen kategorisi final karşılaşmaları, tarihi Champ de Mars Arena'da gerçekleştirildi.

Altın Madalyanın Sahibi: Mohammadhadi Saravi

İranlı sporcu Mohammadhadi Saravi, eleme ve yarı final mücadelelerinin ardından finale yükseldi. Finalde gösterdiği üstün performansla altın madalya kazandı.

Diğer Madalya Sahipleri

Finallerde Ermenistan'dan Artur Aleksanyan gümüş madalya kazandı. Kırgızistan'dan Uzur Dzhuzupbekov ve Küba'dan Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak