Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün, Güney Koreli Rakibine Yenildi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün'ün Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Kore'li sporcu Yujin Kim ile karşı karşıya geldi. Müsabakalarda, Grand Palais’te gerçekleştirilen karşılaşma sonucunda Hatice Kübra, rakibine 2-0 skorla mağlup oldu.

Yenilgi Sonrası Umutlar Sürüyor

Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi halinde repesaj maçına katılma hakkı kazanacak. Bu durum, milli sporcunun olimpiyatlardaki umudunu sürdürüyor.