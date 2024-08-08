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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün, Güney Koreli Rakibine Yenildi

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Paris 2024 Olimpiyatları'nda son 16 turunda rakibine mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:38
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün, Güney Koreli Rakibine Yenildi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün'ün Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Kore'li sporcu Yujin Kim ile karşı karşıya geldi. Müsabakalarda, Grand Palais’te gerçekleştirilen karşılaşma sonucunda Hatice Kübra, rakibine 2-0 skorla mağlup oldu.

Yenilgi Sonrası Umutlar Sürüyor

Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi halinde repesaj maçına katılma hakkı kazanacak. Bu durum, milli sporcunun olimpiyatlardaki umudunu sürdürüyor.

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