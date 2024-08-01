Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadın Boksta Türk Rekabeti

Paris 2024'te Türk Boksunun Gururlu Anları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, boks yaratıcıları arasında Türkiye'nin yetenekleri sahne aldı. Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo son 16 turunda Meksikalı rakibi Fatima Herrera ile karşı karşıya geldi.

Destekçi Adaşıyla Mücadele

North Paris Arena'da gerçekleşen bu anıtsal müsabakada, olimpiyat ikincisi Buse Naz'a büyük destek, olimpiyat şampiyonu adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi. Müsabaka boyunca tribünde heyecanla yerini alan Busenaz, Buse Naz'a tatbik edilen her yumruktan sonra savunma taktiklerini vücut diliyle göstererek yardımcı oldu. 5-0'lık Muzafferiyetle Çeyrek Finale Yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu, bu destek ile mükemmel bir performans sergileyerek karşılaşmayı 5-0 kazanarak çeyrek finale ilerlemeyi başardı. Maç sonunda iki sporcu da büyük bir sevinç yaşadı ve Türk boksunun uluslararası alandaki başarısını bir kez daha pekiştirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.