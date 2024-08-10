Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar 10 Bin Metrede Altın Madalya Kenyalı Beatrice Chebet'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında atletizm kadınlar 10 bin metre final müsabakası gerçekleşti. Stade de France'da düzenlenen bu önemli yarışta, Kenyalı sporcu Beatrice Chebet, 30 dakika 43 saniye 25 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya ve Hollanda Sporcuları Dikkat Çekti

Yarışta ikinci olan İtalyan Nadia Battocletti, 30 dakika 43 saniye 35 saliselik zamanıyla gümüş madalya kazanarak ülkesine yeni bir rekor getirdi. Bu performans, İtalya'nın 10 bin metre kadınlar kategorisindeki en iyi dereceleri arasında yer aldı.

Bronz madalyayı ise Hollanda'dan Sifan Hassan, 30 dakika 44 saniye 12 saliselik süre ile elde etti. Yarışın sona ermesiyle birlikte bu üç başarılı atlet, Olimpiyat tarihine geçmeyi başardı.