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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Rhys Mc Clenaghan Altın Madalya Kazandı

İrlandalı sporcu Rhys Mc Clenaghan, Paris 2024'te artistik cimnastik kulplu beygirde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:04
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Rhys Mc Clenaghan Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi An

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları,artistik cimnastik alanında bir başarıya daha sahne oldu. İrlandalı sporcu Rhys Mc Clenaghan, kulplu beygir kategorisinde altın madalya kazanarak ülkesine büyük bir sevinç yaşattı.

Bercy Arena'da Gerçekleşen Final Mücadelesi

Oyunlar, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Bercy Arena'da gerçekleştirildi. Mc Clenaghan, bu zorlu mücadelede 15.533 puan alarak en üst sırada yer aldı.

Madalyaların Sahipleri

Finallerde ikinci sırayı Kazak sporcu Nariman Kurbanov 15.433 puanla alırken, Amerikalı Stephen Nedoroscik 15.300 puan ile bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar, artistik cimnastik alanında kıyasıya bir rekabete işaret ediyor.

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