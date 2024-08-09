Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ritmik Cimnastik Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Ritmik Cimnastikte Madalya Töreni

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ritmik cimnastik kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Chapelle Arena'da düzenlenen yarışlarda, Alman atlet Darja Varfolomeev gösterdiği üstün performansla altın madalya kazandı.

Gümüş ve Bronz Madalya Sahipleri

Aynı yarışmada Boryana Kaleyn adlı Bulgar sporcu gümüş madalya alırken, İtalya'dan Sofia Raffaeli bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar, genç sporcuların uluslararası düzeydeki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.