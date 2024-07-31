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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tarihi An: Adriana Ruano Oliva Altın Madalya Kazandı

Guatemalalı sporcu Adriana Ruano Oliva, kadınlar trap atıcılığında olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:33
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tarihi An: Adriana Ruano Oliva Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atıcılıkta Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap kategorisinde büyük bir başarı yaşandı. Guatemalalı atıcı Adriana Ruano Oliva, gerçekleştirdiği muhteşem performansla rekor kırarak altın madalya kazandı.

Olimpiyat Rekoru ve Altın Madalya

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan final müsabakasında, Adriana Ruano Oliva 45 puan toplayarak yeni bir olimpiyat rekoruna imza attı. Bu zafer, aynı zamanda Ruano Oliva’nın ülkesine olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı getirmesiyle de önemli bir anı olarak kaydedildi.

Diğer Dereceler

Bu kategoride İtalya’dan Silvana Maria Stanco 40 puanla gümüş madalya kazanırken, Avustralya’dan Penny Smith ise 32 puanla bronz madalyaya ulaştı. Atıcılık yarışmaları, rekabetin ve azmin en iyi örneklerini sergiledi.

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