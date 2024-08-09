Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tekvando Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Dağıtımları Devam Ediyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında erkekler 80 kilo kategorisinde büyük bir heyecan yaşandı.

Firas Katoussi'nin Altın Madalya Sevinci

Grand Palais'te gerçekleştirilen finalde Tunuslu sporcu Firas Katoussi, İranlı rakibi Mehran Barkhordari'yi yenerek altın madalya kazandı. Bu, Katoussi'nin kariyerinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Bronz Madalyalar Sahiplerini Buldu

Danimarkalı Edi Hrnic ve İtalyan Simone Alessio, bu sıkletin bronz madalya sahibi oldu. Bu sporcular da gösterdikleri performansla büyük bir beğeni topladı.