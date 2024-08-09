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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tekvando Kadınlar 67 Kilo Altın Madalya Macar Viviana Marton'un

Paris 2024 Tekvando kadınlar 67 kiloda altın madalya Macar Viviana Marton'un oldu. Sırp rakibini yendi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:47
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tekvando Kadınlar 67 Kilo Altın Madalya Macar Viviana Marton'un

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Başarıları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tekvando kadınlar 67 kilo müsabakaları tamamlandı. Grand Palais'te gerçekleşen final karşılaşmasında, Macar sporcu Viviana Marton, Sırp Aleksandra Perisic ile karşılaştı.

Gold Medal for Marton

Müsabakada Marton, Perisic'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu kazanç, Macar tekvandocuların uluslararası arenada elde ettikleri önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Bronz Madalyalar Paylaşıldı

Bu kategorideki bronz madalyalar ise ABD'li Kristina Teachout ile Belçikalı Sarah Chaari arasında paylaşıldı. Her iki sporcu da başarılı performanslarıyla öne çıktılar.

Paris 2024, sporcuların yeteneklerini sergilemek için mükemmel bir platform sunarak, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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