Paris 2024 Olimpiyatları'nda Triatlon Finalleri Gerçekleşti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Triatlon Finalleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen triatlon finalleri, kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi.

Kasvetli Hava Koşullarında Gerçekleşen Yarışlar

Alexandre Köprüsü'nde yapılan bu heyecan dolu yarışlara, Sen Nehri'nde gerçekleşen yüzme etabı damgasını vurdu. Ancak nehrin kirli olması nedeniyle sporcular, iki gün boyunca antrenman yapamamıştı ve yarışlara da bir gün gecikmeli başladılar.

Kadınlar Kategorisinde Altın Madalya Cassandre Beaugrand'ın

Yarışların sonunda kadınlar kategorisinde altın madalyayı ev sahibi ülke Fransa'dan Cassandre Beaugrand kazandı. İkinciliği ise Julie Derron (İsviçre) elde ederken, üçüncülüğü Beth Patter (Büyük Britanya) aldı.

Erkeklerde Zafere Ulaşan Alex Yee

Erkekler triatlonunda ise altın madalya, Alex Yee (Büyük Britanya) tarafından kazanıldı. Gümüş madalya Hayden Wilde (Yeni Zelanda), bronz madalya ise Leo Bergere (Fransa) ile taçlandırıldı.

Böylece Paris 2024 Olimpiyatları'nda triatlon heyecanı sona ererken, sporcular büyük başarılar elde etti.