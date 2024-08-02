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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelken Mücadelesi

İspanyol ekip, erkekler skiff kategorisinde altın madalya kazanarak zafere ulaştı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:27
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelken Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yelken Finalleri

Yelken branşında erkekler skiff kategorisinde final yarışları yapıldı. İspanyol yelkenci ikilisi Diego Botin le Chever ve Florian Trittel Paul, büyük bir başarı göstererek altın madalyayı kazandı.

Marsilya'da Gerçekleşen Yarımlar

Marsilya'da düzenlenen bu büyük etkinlikte, Hollandalı sporcular Bart Lambriex ve Florin van de Werken gümüş madalyanın sahibi oldu. Yeni Zelanda'dan Isaac McHardie ve William McKenzie ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

Bu sonuçlar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yelkencilerin bir kez daha sahne alacağını gösteriyor. Dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerin sporcuları, madalya mücadelesi için tekrar bir araya gelecek.

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