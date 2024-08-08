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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelkende Altın Madalya İtalya'nın

Yelken Nacra 17 karışık takım finalinde İtalya altın madalyayı kazandı. Arjantin gümüş, Yeni Zelanda bronz madalya aldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:17
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelkende Altın Madalya İtalya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında Nacra 17 karışık takım finali büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Marsilya Marina'da Tarihi Yarışlar

Marsilya Marina'da düzenlenen finalde, Caterina Banti ve Ruggero Tita ikilisi, İtalya'yı temsil ederek altın madalya kazanmayı başardı. Bu zafer, İtalya'nın yelken tarihinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Diğer Dereceler

Finalde mücadele eden Arjantinli sporcular Eugenia Bosco ve Mateo Majdalani gümüş madalya kazanırken, Yeni Zelanda'dan Erica Linda Dawson ve James Micah Wilkinson bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.

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