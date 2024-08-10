Paris 2024 Olimpiyatları: Rai Benjamin Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rüzgar Gibi Geçen Final

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde, atletizm erkekler 400 metre engelli finali heyecan dolu anlara sahne oldu.

Altın Madalya ABD'ye Gitti

Yarışta ABD'li sporcu Rai Benjamin, 46.46 saniyelik muazzam derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, onu olimpiyat tarihine damgasını vuran atletler arasına soktu.

Dünya Rekortmenine Gümüş Madalya

Norveçli Karsten Warholm, 47.06 saniye ile gümüş madalyayı kazanırken, Brezilyalı Alison Dos Santos ise 47.26 saniyede tamamladığı yarışla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla birlikte, 400 metre engelli branşı izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam etti.