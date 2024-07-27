Paris 2024 Olimpiyatları: Salih Yıldız Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Öne Çıkanlar

Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde Champ de Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında dikkat çekici bir performans sergiledi.

Çeyrek Final Mücadelesi

Salih Yıldız, erkekler 60 kilo kategorisinde son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi waza-ari puanıyla mağlup etti. Çeyrek finalde ise dünya sıralamasında 2.numarada bulunan Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşı karşıya geldi.

Salih, bu önemli müsabakayı da yine waza-ari puanıyla kazanarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Yarı Finalde Zorlu Rakip

Yarı finalde Fransız judocu Luka Mkheidze ile karşılaşacak olan Salih, madalya almak için büyük bir fırsat yakaladı.

Bilinç Kaybı Olayı

Salih Yıldız’ın çeyrek final mücadelesi öncesinde, Japon judocu Ryuju Nagayama, İspanyol Francisco Garrigos ile karşılaşmasında rakibinin müdahalesi sonucu kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Mücadelenin sonlarına doğru, Garrigos’un sıkı kavrayışı sonucu nefessiz kalan Nagayama tatami üzerinde hareketsiz kaldı. İspanyol judocu galip ilan edilirken, Nagayama sonuca itiraz etti. Antrenörlerinin uyarılarıyla tatamiden ayrılan Nagayama, uzun süre mücadelenin etkileriyle baş başa kaldı.