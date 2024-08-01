Paris 2024 Olimpiyatları: Teniste Çeyrek ve Yarı Final Eşleşmeleri Belirlendi

2024 Paris Olimpiyatları Tenis Eşleşmeleri
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın tenis branşında heyecan dorukta. Tek erkeklerde çeyrek finallere ve tek kadınlarda yarı finallere çıkacak oyuncular belirlendi.
Tek Erkekler Çeyrek Final Eşleşmeleri
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier, Suzanne Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarında yapılan organizasyonda, çeyrek finale yükselen tek erkek tenisçiler şunlar:
- Sırp Novak Djokovic
- ABD'li Tommy Paul
- İspanyol Carlos Alcaraz
- Yunan Stefanos Tsitsipas
- Alman Alexander Zverev
- İtalyan Lorenzo Musetti
- Norveçli Casper Ruud
- Kanadalı Felix Auger-Aliassime
Tek Kadınlar Yarı Final Eşleşmeleri
Yarı finale çıkan kadın tenisçiler ise şu isimlerden oluşuyor:
- Polonyalı Iga Swiatek
- Çinli Qinwen Zheng
- Slovak Anna Karolina Schmiedlova
- Hırvat Donna Vekic
Çiftlerde Üst Tura Çıkanlar
Çift kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükselen oyuncular:
- İtalyan Sara Errani - Jasmine Paolini
- Çek Karolina Muchova - Linda Noskova
- Tayvanlı Su-Wei Hsieh - Chia Yi Tsao
- Büyük Britanyalı Katie Boulter - Heather Watson
- İspanyol Cristina Bucsa - Sara Sorribes Tormo
- Ukraynalı Lyudmyla Kichenok - Nadiia Kichenok
- Mirra Andreeva - Diana Shnaider
- Çek Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova
Çift erkeklerde yarı finale çıkan çiftler ise:
- ABD'li Taylor Fritz - Tommy Paul
- Büyük Britanyalı Daniel Evans - Andy Murray
- ABD'li Austin Krajicek - Rajeev Ram
- Çek Tomas Machac - Adam Pavlasek
Karışık Çift Yarı Finalde
Karışık çiftlerde yarı finale adını yazdıran ekipler şunlar:
- Çek Katerina Siniakova - Tomas Machac
- Kanadalı Gabriela Dabrowski - Felix Auger-Aliassime
- Hollandalı Demi Schuurs - Wesley Koolhof
- Çinli Xinyu Wang - Zhizhen Zhang
Oyunların ilerleyen aşamalarında tenisseverler, bu nefes kesici eşleşmeleri merakla bekliyor!