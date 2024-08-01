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Paris 2024 Olimpiyatları: Teniste Çeyrek ve Yarı Final Eşleşmeleri Belirlendi

Paris'taki 2024 Olimpiyatları'nda tenis çeyrek ve yarı final eşleşmeleri açıklandı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 01.08.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 01:36
Paris 2024 Olimpiyatları: Teniste Çeyrek ve Yarı Final Eşleşmeleri Belirlendi

2024 Paris Olimpiyatları Tenis Eşleşmeleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın tenis branşında heyecan dorukta. Tek erkeklerde çeyrek finallere ve tek kadınlarda yarı finallere çıkacak oyuncular belirlendi.

Tek Erkekler Çeyrek Final Eşleşmeleri

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier, Suzanne Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarında yapılan organizasyonda, çeyrek finale yükselen tek erkek tenisçiler şunlar:

  • Sırp Novak Djokovic
  • ABD'li Tommy Paul
  • İspanyol Carlos Alcaraz
  • Yunan Stefanos Tsitsipas
  • Alman Alexander Zverev
  • İtalyan Lorenzo Musetti
  • Norveçli Casper Ruud
  • Kanadalı Felix Auger-Aliassime

Tek Kadınlar Yarı Final Eşleşmeleri

Yarı finale çıkan kadın tenisçiler ise şu isimlerden oluşuyor:

  • Polonyalı Iga Swiatek
  • Çinli Qinwen Zheng
  • Slovak Anna Karolina Schmiedlova
  • Hırvat Donna Vekic

Çiftlerde Üst Tura Çıkanlar

Çift kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükselen oyuncular:

  • İtalyan Sara Errani - Jasmine Paolini
  • Çek Karolina Muchova - Linda Noskova
  • Tayvanlı Su-Wei Hsieh - Chia Yi Tsao
  • Büyük Britanyalı Katie Boulter - Heather Watson
  • İspanyol Cristina Bucsa - Sara Sorribes Tormo
  • Ukraynalı Lyudmyla Kichenok - Nadiia Kichenok
  • Mirra Andreeva - Diana Shnaider
  • Çek Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova

Çift erkeklerde yarı finale çıkan çiftler ise:

  • ABD'li Taylor Fritz - Tommy Paul
  • Büyük Britanyalı Daniel Evans - Andy Murray
  • ABD'li Austin Krajicek - Rajeev Ram
  • Çek Tomas Machac - Adam Pavlasek

Karışık Çift Yarı Finalde

Karışık çiftlerde yarı finale adını yazdıran ekipler şunlar:

  • Çek Katerina Siniakova - Tomas Machac
  • Kanadalı Gabriela Dabrowski - Felix Auger-Aliassime
  • Hollandalı Demi Schuurs - Wesley Koolhof
  • Çinli Xinyu Wang - Zhizhen Zhang

Oyunların ilerleyen aşamalarında tenisseverler, bu nefes kesici eşleşmeleri merakla bekliyor!

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