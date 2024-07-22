Paris 2024 Olimpiyatları: Türkiye Boksta 8 Sporcu ile Temsil Edilecek

Türkiye Boksta Paris 2024'e Katılacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz tarihinde başlayacak. Türkiye, boks branşında 8 sporcu ile temsil edilecek. Bu sporcular arasında Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman ve Gizem Özer yer alıyor.

Elemeler ve Final Süreci

Boks müsabakaları, North Paris Arena'da gerçekleştirilecek. Elemeler 27 Temmuz tarihinde başlayarak 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Final karşılaşmaları ise 6-10 Ağustos tarihleri arasında Rolland Garros’ta yapılacak.

Madalyalar ve Tarihçe

Boks branşında toplam 14 kiloda madalya dağıtılacak. 124'ü erkek, 124'ü kadın olmak üzere 248 sporcu mücadele edecek. Boksun tarihi, M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. İlk kurallar ise 1743 yılında Jack Broughton tarafından belirlendi.

Türkiye'nin Olimpiyat Başarısı

Türkiye, boks branşında daha önce 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. İlk altın madalyayı 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli kazandı. Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya ile Türkiye'nin boks branşındaki ilk kadın olimpiyat madalyasını elde etti. İki sporcu, Paris'te tekrar başarılı olmayı hedefliyor.