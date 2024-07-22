Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları: Türkiye Boksta 8 Sporcu ile Temsil Edilecek

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta 8 sporcuyla mücadele etmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:24
Paris 2024 Olimpiyatları: Türkiye Boksta 8 Sporcu ile Temsil Edilecek

Türkiye Boksta Paris 2024'e Katılacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz tarihinde başlayacak. Türkiye, boks branşında 8 sporcu ile temsil edilecek. Bu sporcular arasında Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman ve Gizem Özer yer alıyor.

Elemeler ve Final Süreci

Boks müsabakaları, North Paris Arena'da gerçekleştirilecek. Elemeler 27 Temmuz tarihinde başlayarak 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Final karşılaşmaları ise 6-10 Ağustos tarihleri arasında Rolland Garros’ta yapılacak.

Madalyalar ve Tarihçe

Boks branşında toplam 14 kiloda madalya dağıtılacak. 124'ü erkek, 124'ü kadın olmak üzere 248 sporcu mücadele edecek. Boksun tarihi, M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. İlk kurallar ise 1743 yılında Jack Broughton tarafından belirlendi.

Türkiye'nin Olimpiyat Başarısı

Türkiye, boks branşında daha önce 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. İlk altın madalyayı 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli kazandı. Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya ile Türkiye'nin boks branşındaki ilk kadın olimpiyat madalyasını elde etti. İki sporcu, Paris'te tekrar başarılı olmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı