Paris 2024 Olimpiyatları: Viktor Axelsen Altın Madalyayı Kaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Badminton Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen badminton tek erkekler finalleri büyük bir heyecana sahne oldu.

Finalde Kazanan: Viktor Axelsen

La Chapelle Arena'da gerçekleşen final mücadelesinde, Danimarkalı sporcu Viktor Axelsen, Tayland'ın genç yeteneği Kunlavut Vitidsarn ile karşı karşıya geldi. Axelsen, rakibini rahat bir oyunla 21-11 ve 21-11'lik setlerle geçerek altın madalya kazanmayı başardı.

Gümüş ve Bronz Madalya Sahipleri

Finalde gümüş madalya, Taylandlı Kunlavut Vitidsarn’ın oldu. Ayrıca, bronz madalyanın sahibi ise Malezyalı Zii Jia Lee oldu. Lee, bronz madalya mücadelesinde, Hint sporcu Lakshya Sen'i 13-21, 21-16 ve 21-11'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Paris 2024 Olimpiyatları, badminton severler için unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor.