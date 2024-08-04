Paris 2024 Olimpiyatları: Woojin Kim Altın Madalyanın Sahibi Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Öne Çıkan Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında Güney Koreli sporcu Woojin Kim, klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya ile ödüllendirildi.

Heyecanlı Final Müsabakası

Invalides alanında gerçekleştirilen finalde, Woojin Kim ABD'li okçu Brady Ellison ile karşı karşıya geldi. Her iki sporcunun da büyük bir mücadele sergilediği müsabakada Kim, 6-5’lik skorla galip gelerek altın madalyayı kazandı.

Diğer Performanslar

Müsabakaların erken turlarında Türk sporculardan Ulaş Berkim Tümer son 16 turunda, Mete Gazoz ise çeyrek finalde elenmişti. Öte yandan Güney Koreli başka bir okçu Wooseok Lee ise Alman Florian Unruh'u 6-0 gibi net bir skorla mağlup ederek bronz madalya sahibi oldu.

Bu başarılar, Güney Kore okçuluk takımının uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.