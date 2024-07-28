Paris 2024 Olimpiyatları: Yüzme Yarışlarında Heyecan Doruğa Ulaştı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Heyecanı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde yüzme branşında 400 metre serbest stil yarışları gerçekleştirildi. Paris La Defense Arena'da yapılan etkinlikte, erkekler ve kadınlar kategorisinde madalyalar sahibini buldu.

Erkekler Kategorisinde İnanılmaz Performans

Erkeklerde, Alman sporcu Lukas Maertens yarışmayı zirvede tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Avustralyalı Elijah Winnington gümüş, Güney Koreli Woomin Kim de bronz madalya elde etti.

Kadınlar Kategorisi ve Öne Çıkan İsimler

Kadınlar 400 metre serbest stil yarışında ise Avustralyalı Ariarne Titmus altın madalya kazanırken, Kanadalı Summer McIntosh gümüş, ABD'li Katie Ledecky bronz madalya kazandı.

Bayrak Yarışlarının Sonuçları

Erkekler 4x100 metre serbest stil bayrak yarışında ABD takımı altın, Avustralya gümüş ve İtalya bronz madalya kazandı. Kadınlar 4x100 metre serbest stil bayrak yarışında ise Avustralya altın madalya ile öne çıkarken, ABD gümüş, Çin bronz madalya ile finişi tamamladı.