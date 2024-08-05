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Paris 2024 Olimpiyatlarında Altın Madalya İtalya'nın

Alice D'amato, artistik cimnastik kadınlar denge aletinde altın madalya kazanarak İtalya'ya büyük bir başarı kazandırdı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:56
Paris 2024 Olimpiyatlarında Altın Madalya İtalya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'nın Zaferi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, spor dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak büyük bir heyecanla devam ediyor. Artistik Cimnastik kadınlar denge aletinde İtalyan sporcumuz Alice D'amato, muhteşem performansıyla altın madalya kazanarak ülkesine gurur yaşattı.

Bercy Arena'da Heyecan Dolu Finaller

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen artistik cimnastik kadınlar denge aleti finalleri, sporseverlere unutulmaz anlar sundu. Alice D'amato, 14.366 puanla ilk sırada yer alarak altın madalyayı kazandı.

Podyumda Eşit Olmadı

Gümüş madalyanın sahibi ise 14.100 puanla Çinli Yaqin Zhou oldu. Bir diğer İtalyan sporcu Manila Esposito, 14.000 puanla bronz madalyayı elde etti. Bu sonuçlarla birlikte İtalya, kadınlar denge aletinde büyük bir başarı elde etti.

Öne Çıkan İsimler

Kadınlarda artistik cimnastik dünyasının önemli isimlerinden Simone Biles 5. sırayı alırken, Brezilyalı Rebeca Andrade 4. sırada yer buldu. Bu sonuçlar, bu zorlu branşta rekabetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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