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Paris 2024 Paralimpik Oyunları: 64 Yıllık Tarih

Paralimpik Oyunları'nın tarihi, engellilere yönelik spor etkinlikleriyle 136 yıla dayanıyor. 17. oyunlar Paris'te düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:05
Paris 2024 Paralimpik Oyunları: 64 Yıllık Tarih

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Doğru

Fransa'nın başkenti Paris'te, 28 Ağustos – 8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 17. Paralimpik Yaz Oyunları için geri sayım başladı. Engelli sporcuların yarışacağı bu etkinlik, 64 yıllık zengin bir geçmişe sahip.

Paralimpik Oyunları Tarihi

Paralimpik Oyunları, ilk olarak 1960 yılında Roma'da düzenlendi. Bu tarihi organizasyonda 53 ülkeden 57 sporcu, 8 branşta yarıştı. Engellilere yönelik spor etkinliklerinin kökenleri ise 136 yıl öncesine, yani 1888 yılına kadar uzanıyor.

Engelli Sporlarının Gelişimi

İlk engelli spor kulübü Berlin'de kurulduktan sonra, 2. Dünya Savaşı sonrasında bu alandaki faaliyetler hız kazandı. Dr. Ludwig Guttmann liderliğinde Stoke Mandeville Hastanesi'nde başlatılan rehabilitasyon çalışmaları, rekabetçi sporların doğmasına neden oldu. 1948 yılında Londra Olimpiyat Oyunları ile aynı tarihe denk gelen ilk 'Stoke Mandeville Tekerlekli Sandalye Oyunları' bu gelişimin başlangıcını oluşturdu.

Paralimpik Oyunları'nın Gelişimi

1964 Tokyo’da, Paralimpik bayrağı ilk kez göndere çekildi ve marşı dinletildi. Ardından pek çok şehirde bu oyunlar düzenlendi; bu şehirler arasında Tel Aviv, Heidelberg, Toronto, Seul, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atina, Pekin, Londra, Rio ve Tokyo bulunmaktadır.

1988’den Beri Aynı Şehirde

1988 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Paralimpik Komitesi arasında yapılan bir anlaşmayla, olimpiyat oyunlarının ardından paralimpik oyunların aynı şehirde düzenlenmesine karar verildi. Paris, engelli sporunun zirvesine ev sahipliği yapacak ilk şehir olacak.

Bu yılki etkinlikte Türkiye, toplam 94 sporcuyla yer alacak ve Mülteci Takımı da dahil 183 ülkeden yaklaşık 4,400 sporcu, 549 madalya için mücadele edecek.

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