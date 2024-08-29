Paris 2024 Paralimpik Oyunları Açılış Töreni Unutulmaz Anlara Ev Sahipliği Yaptı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Açılışı Gerçekleşti

Fransa'nın başkenti Paris, 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış törenine ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı tören, Concorde Meydanı'nda, stadyum dışında yapılan ilk açılış oldu.

Tarihi Atmosfer ve Kalabalık İzleyici

8 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikler için tarihi Concorde Meydanı, 4 binden fazla sporcuya ev sahipliği yaptı. Eyfel Kulesi'nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreni, yaklaşık 65 bin izleyicinin katılımıyla coşkulu bir atmosfere sahipti ve toplamda 3,5 saat sürdü.

Bakan Bak Sporcuları Destekledi

Osman Aşkın Bak, açılış törenini yakından takip ederek milli sporcuları selamladı. Açılışta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve IPC (Uluslararası Paralimpik Komitesi) Başkanı Andrew Parsons gibi önemli isimler de yer aldı.

Türk Bayrağını Sevilay ve Mahmut Taşıdı

Açılış töreninde Türk bayrağını, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli para yüzücüsü Sevilay Öztürk ve milli para tekvandocu Mahmut Bozteke taşıdı. Türkiye’nin yanı sıra, 182 ülke de delegasyonlarıyla açılışta yer aldı.

Filistinli Sporcuya Destek

Tek sporcuyla temsil edilen Filistin, para atletizmde Fadi Aldeeb ile yer aldı. Sündan geçerken binlerce seyirci tarafından alkışlandı. IPC Mülteci Olimpiyat Takımı ve Ukrayna da destek gördü.

Güvenlik Önlemleri ve Sanat Gösterileri

Açılış töreninde yoğun güvenlik önlemleri alındı; akreditsiyonu olmayanların girişi yasaklandı ve birçok cadde trafiğe kapatıldı. Etkinlikte, müzisyenlerden dans gösterilerine kadar birçok sanatsal program da sahnelendi. Cumhurbaşkanı Macron’un töreni açması ve ateşin yakılmasıyla bu unutulmaz an sona erdi.