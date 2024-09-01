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Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Bahattin Hekimoğlu Çeyrek Finalde Veda Etti

Bahattin Hekimoğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları W1 kategorisinde çeyrek finale yükseldi ancak elendi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:06
Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Bahattin Hekimoğlu Çeyrek Finalde Veda Etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bir Başarı Mücadelesi

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli para okçumuz Bahattin Hekimoğlu, erkekler W1 kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Ancak, bu aşamada İtalyan sporcu Paolo Tonon ile karşılaştığı müsabakada zorlu bir mücadele sonrası 138-134'lük skorla elendi.

Bireysel Kategoride Madalya Şansı Kaçtı

Bahattin Hekimoğlu, çeyrek finalde elde ettiği sonuçla bireysel kategoride oyunları madalyasız kapatmak zorunda kaldı. Takım ruhunu yansıtan bu mücadelede, milli sporcu karışık takım müsabakasına katılmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Bir Sonraki Adım: Karışık Takım Müsabakası

Önünde yeni bir fırsat bulunan Bahattin, yarın gerçekleştirilecek karışık takım müsabakasında arkadaşlarıyla birlikte daha iyi bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Destekçilerinin ve taraftarlarının tezahüratları eşliğinde başarı elde etmeye çalışacak.

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