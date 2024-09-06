Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Milli Yüzücüler Finalde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Dorukta
2024 Paralimpik Oyunları, Paris'te devam ederken, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, finale yükselme başarısını gösterdi.
Yarışmada Gösterdikleri Performans
Yüzme yarışlarının yapıldığı Paris La Defense Arena'da, Sevilay ve Sümeyye eleme turlarında mücadele etti. Genel sıralamada Sevilay Öztürk 44.70 saniyelik derecesiyle 3'üncü, Sümeyye Boyacı ise 51.87 saniyeyle 8'inci sırayı aldı.
Final Müsabakası Detayları
İki milli sporcu, finalde altın madalya için bugün TSİ 18.58'de koltuklarını alacaklar. Haydi hep birlikte destek olalım!