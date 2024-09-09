Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı Kazanan Türk Sporcular Ankara'ya Döndü

Türk Paralimpik Sporcuları Ankara'ya Geri Döndü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarı elde eden Türk sporcular, başkent Ankara'ya ulaştı. Judoda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İbrahim Bölükbaşı, havalimanında yaptığı açıklamada, "Orada İstiklal Marşı'nı okutmaktan daha güzel bir şey yok," dedi.

Karşılama Töreni Coşkulu Geçti

Sporcuları Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Judo ve Masa Tenisi Federasyonları'nın temsilcileri, ASKİ Spor Kulübü üyeleri ve aileleri çiçeklerle karşıladı. Merasimde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yer aldı.

Bölükbaşı'nın Başarısının Detayları

Erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan judocu İbrahim Bölükbaşı, "28 madalya aldık, tarihi bir başarı elde ettik. Paralimpik şampiyonu ilk Türk judocu oldum. Önceden güreş yapıyordum, ama şampiyon olduk, çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Diğer Sporcuların Yorumları

Kadınlar S7 sınıfında gümüş madalya kazanan para masa tenisçi Kübra Korkut, "Madalyamı en başta 10 yaşındaki kızıma armağan ediyorum. Paralimpiklerde 4'te 4 yaparak tarihe geçtim. İnşallah daha güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyorum," dedi.

Diğer yandan, kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde bronz madalya kazanan Nazan Akın Güneş, "Bu benim ikinci olimpiyatım, ikinci madalyam. Bizi çok gururlandırdı," şeklinde konuştu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan judocu ve masa tenisçiler başkente geldi. Paralimpik oyunlar şampiyonu judocu İbrahim Bölükbaşı ve Nazan Akın Güneş'in de aralarında yer aldığı bazı milli sporcular, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.