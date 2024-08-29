Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Elif İldem'in Mücadelesi

Elif İldem'in Yüzme Yarışındaki Performansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları başlamışken, milli sporcu Elif İldem kadınlar 100 metre sırtüstü S2 elemelerinde önemli bir mücadele verdi. Elif, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen yüzme etkinliğinde 100 metre sırtüstü kategorisinde yarıştı.

Elemelerdeki Performansı

Elif İldem, serisini 3.37.03 zamanıyla tamamlayarak, 11 sporcunun mücadele ettiği elemelerde 9. sırada yer aldı. İlk 8 arasına giremeyen milli yüzücü, yedek sıralamasında ise birinci konumda bulunuyor. Eğer finale kalan 8 sporcu da elenirse, Elif İldem bu yarışta finale katılma şansına sahip olacak.

Final Yarışının Zamanı

Kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinin final yarışı bu akşam TSİ 19.10'da gerçekleştirilecek. Tüm sporseverler, Elif İldem’in bu önemli karşılaşmasını merakla bekliyor.