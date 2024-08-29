Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Elif İldem'in Mücadelesi

Elif İldem, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 100 metre sırtüstü S2 elemelerinde 9. sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:54
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Elif İldem'in Mücadelesi

Elif İldem'in Yüzme Yarışındaki Performansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları başlamışken, milli sporcu Elif İldem kadınlar 100 metre sırtüstü S2 elemelerinde önemli bir mücadele verdi. Elif, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen yüzme etkinliğinde 100 metre sırtüstü kategorisinde yarıştı.

Elemelerdeki Performansı

Elif İldem, serisini 3.37.03 zamanıyla tamamlayarak, 11 sporcunun mücadele ettiği elemelerde 9. sırada yer aldı. İlk 8 arasına giremeyen milli yüzücü, yedek sıralamasında ise birinci konumda bulunuyor. Eğer finale kalan 8 sporcu da elenirse, Elif İldem bu yarışta finale katılma şansına sahip olacak.

Final Yarışının Zamanı

Kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinin final yarışı bu akşam TSİ 19.10'da gerçekleştirilecek. Tüm sporseverler, Elif İldem’in bu önemli karşılaşmasını merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar