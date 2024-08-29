Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı Beraberlik Aldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İlk Maç Heyecanı

Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında A Grubu'nda mücadele ettiği ilk maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena 6'da yapılan müsabakada, son iki Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu olan Türkiye, Tokyo 2020'de dördüncü olan Brezilya ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın birinci yarısı 2-2 eşitlikle sona ererken, ikinci devrede de her iki takım birbirine karşı goller atmayı başardı. Böylece müsabaka 3-3'lük beraberelikle tamamlandı.

Önemli İsimler Maçtaydı

Bu heyecan dolu karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yakından takip etti.

Bir Sonraki Maç

Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 20.00'de Çin ile karşılaşacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.