Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı Beraberlik Aldı

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te Brezilya ile 3-3 berabere kaldı. İkinci maç Çin ile başlıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:36
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı Beraberlik Aldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İlk Maç Heyecanı

Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında A Grubu'nda mücadele ettiği ilk maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena 6'da yapılan müsabakada, son iki Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu olan Türkiye, Tokyo 2020'de dördüncü olan Brezilya ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın birinci yarısı 2-2 eşitlikle sona ererken, ikinci devrede de her iki takım birbirine karşı goller atmayı başardı. Böylece müsabaka 3-3'lük beraberelikle tamamlandı.

Önemli İsimler Maçtaydı

Bu heyecan dolu karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yakından takip etti.

Bir Sonraki Maç

Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 20.00'de Çin ile karşılaşacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen Golbol Kadınlar Ön Eleme Turu'nda Türkiye ile Brezilya takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar