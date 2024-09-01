Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hakan Çevik Elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hakan Çevik'in Performansı

2024 Paralimpik Oyunları'nda para atıcılık branşında mücadele eden milli sporcu Hakan Çevik, erkekler R5 Karışık 10 metre havalı tüfek SH2 kategorisinde final şansını kaybetti.

Elemelerdeki Sonuçlar

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan müsabakalarda, Hakan Çevik elemelerde 635.7 puan toplayarak 37 sporcu arasında 10'uncu sırada yer aldı. Ancak, ilk 8'e giremediği için finale katılma hakkını elde edemedi.

Bu sonuç, Hakan Çevik için büyük bir hayal kırıklığı olurken, milli sporcu ve ekibi gelecekteki turnuvalar için planlamalar yapmaya devam edecek.