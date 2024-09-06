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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

Gökçe Yavuz, Paris 2024'te judo erkekler 73 kilo J1 kategorisinde son 16 turunda elendi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:01
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Judo Mücadelesi

2024 Paralimpik Oyunları, Paris'te birçok sporcunun yeteneklerini sergilediği heyecan dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Judoda, erkekler 73 kilo J1 kategorisinde mücadele eden Gökçe Yavuz, son 16 turunda karşılaştığı Portekizli rakibi Djibrilo Iafaya yenilerek turnuvaya veda etti.

Gökçe Yavuz'un Karşılaşması

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakaları sırasında yapılan bu karşılaşma, Gökçe’nin olumsuz bir sonuçla ayrılmasıyla sona erdi. Millî sporcu, rakibine 10-0'lık bir skorla mağlup oldu.

Bu sonucuyla Gökçe Yavuz, büyük bir mücadele verdikten sonra turnuvaya veda etti ve ülkesi adına daha iyi bir performans sergileme hedefiyle geleceğe odaklanıyor.

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